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اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 18-5-2020

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:29 ص
اسعار العملات
اسعار العملات
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محمد يحيى
شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه ارتفاعا طفيفا  بمقدار ما بين  قرش واحد حتى قرشين اثنين، في مستهل تعاملات منتصف الأسبوع والمحدد اليوم الإثنين، بحسب سعر الصرف الأجنبي المعلن من جانب البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار ارتفاعا بمعدل قرش واحد، أمام الجنيه ليسجل 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع، بينما وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 16.97 جنيه للشراء 17.01 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 19 جنيها للشراء و 17.12 جنيه للبيع، والفرنك السويسري بـ 16.15 جنيه للشراء و 16.26 جنيه للبيع .

ووصل سعر الـ100 ين الياباني مقابل الجنيه بـ 14.66 جنيه للشراء و 14.76 جنيه للبيع، أما اليوان الصيني مقابل الجنيه فوصل لـ 2.21 جنيه للشراء مقابل 2.22 جنيه للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه لنحو 50.78 جنيه للشراء و 51.14 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيع، و الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.3 جنيه للبيع.







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