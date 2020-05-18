6 عملات كبرى تهوى أمام الجنيه.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 17-5-2020

بعد أن كان الاثنين الماضي

بعد ان كان الاثنين الماضي





سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 19.00 بعد أن كان الاثنين الماضي 19.48 ، وبيع : 19.12 بعد أن كان الاثنين الماضي 19.60



سعر الفرنك السويسرى​



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.15 بعد أن كان الاثنين الماضي 16.16 ، وبيع : 16.26 بعد أن كان الاثنين الماض 16.27





سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.66 بعد أن كان الاثنين الماضي 14.71 وبيع : 14.76 بعد أن كان الاثنين الماضي 14.81



سعر الريال السعودى​

أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.17 وبيع : 4.20

سعر الدينار الكويتى​

