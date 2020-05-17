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اقتصاد

ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه بختام تعاملات الأحد بالبنك الأهلى 17 -5-2020

الأحد 17/مايو/2020 - 03:31 م
عملة اوروبية
عملة اوروبية
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علياء فوزى
ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم، الأحد 17 مايو 2020 وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار اليوم الأحد

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الأحد بختام التعاملات بقيمة قرشين مقابل الجنيه ليسجل 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.


أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

سجل سعر اليورو 16.94 جنيه للشراء و 17.16 جنيه للبيع بارتفاع 6 قروس مقارنة بمستهل التعاملات الصباحية .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19 جنيه للشراء و 19.33 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

وسجل الفرنك السويسرى 16.11جنيه للشراء و 16.29جنيه للبيع بارتفاع 6 قروش .

وسجلت كورنا سويدية عند 1.58جنيه للشراء و 1.61جنيه للبيع بزيادة قرش .

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أسعار العملات الآسيوية اليوم الأحد

سجل 100 ين يابانى 14.61جنيه للشراء و 14.78 جنيه للبيع بزيادة قرش .

واستقر اليوان الصينى عند 2.20جنيه للشراء و 2.22 جنيه للبيع.
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