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الدولار يستقر في تعاملات أولى جلسات الأسبوع.. ويسجل 15.81 جنيه للبيع في البنك المركزى.. والاسترليني بــ19.31 جنيه.. واليورو ثابت عند 17.08 جنيه

الأحد 17/مايو/2020 - 01:30 م
دولارات
دولارات
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علياء فوزي
  • سعر الدولار اليوم بالبنوك الأحد 17-5-2020
  • أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي اليوم الأحد 17 -5-2020


ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية المختلفة وعلى رأسها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 17 مايو 2020.

واستقر سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.69 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

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وسجل الدولار فى بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وسجل الدولار انخفاضا فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنوك "الإسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة، كريدى اجريكول، العربى الأفريقى الدولى، بلوم، البركة، قناة السويس" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر إيران عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

بينما قدم بنك العربى الأفريقى أفضل سعر للشراء للدولار مسجلا 15.70 جنيه للشراء.

وقدم البنك الأهلى المصرى أفضل سعر للبيع للدولار عند 15.78 جنيه للبيع.

وكذا ننشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار الأمريكي
استقر سعر صرف الدولار فى مستهل تعاملات اليوم، الأحد 17 مايو 2020، فى مقابل الجنيه المصري ليسجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصري.

أسعار العملات الأوروبية
فيما سجل سعر اليورو 16.89 جنيه للشراء و17.08 جنيه للبيع.

واستقر سعر الجنيه الاسترليني ليسجل 19.07 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.07 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع.

واستقرت كورنا سويدية عند 1.58 جنيه للشراء و1.60 جنيه للبيع.


أسعار العملات الآسيوية اليوم الأحد 

سجل 100 ين يابانى 14.64 جنيه للشراء و14.77 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.20 جنيه للشراء و2.22 جنيه للبيع.
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