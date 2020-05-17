الدولار يستقر في تعاملات أولى جلسات الأسبوع.. ويسجل 15.81 جنيه للبيع في البنك المركزى.. والاسترليني بــ19.31 جنيه.. واليورو ثابت عند 17.08 جنيه

ر عند 15.78 جنيه للبيع.





وسجل الدولار انخفاضا فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.وسجل الدولار فى بنوك "الإسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة، كريدى اجريكول، العربى الأفريقى الدولى، بلوم، البركة، قناة السويس" 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.فيما استقر سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر إيران عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.بينما قدم بنك العربى الأفريقى أفضل سعر للشراء للدولار مسجلا 15.70 جنيه للشراء.وقدم البنك الأهلى المصرى أفضل سعر للبيع للدولا