الدولار يسجل 15.79 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 17-5-2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد 17 -5 - 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.





سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.





سعر اليورو

سجل سعر اليورو 17.05 جنيه للبيع و 16.94 جنيه للشراء.





سجل سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 19.26 جنيه للبيع 19.14 جنيه للشراء.





سعر الريال السعودى

سجل سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.





سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 51.14 جنيه للبيع و50.65 جنيه شراء.