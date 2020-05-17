AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الأحد 17-5-2020

الأحد 17/مايو/2020 - 12:17 م
اسعار الاسماك
اسعار الاسماك
Advertisements
علياء فوزي

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى اليوم الأحد 17-5-2020، أسعار المواد الغذائية المختلفة كخدمة لقرائه، وعلى رأسها أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة وفقا لبوابة سوق العبور.


وسجل كيلو سمك البلطي نمرة "1" سعرًا يتراوح بين 24 إلى 27 جنيهًا وسمك البلطي نمرة "2" من 20 إلى 22 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ37 جنيهًا.


فيما بلغ سعر سمك الثعابين 210 جنيهات والفيليه بلطى 90 جنيها، وبياض أملس خليجى بـ35 جنيها.


اقرأ أيضا:

أسعار الأسماك برأس غارب

مصر الأولى عالميا فى أسماك المزارع


وتراوح سعر كيلو سمك البورى رقم 1 ما بين 40 إلى 50 جنيهًا وسجل سعر البورى 2 ما بين 29 و35 جنيهًا.


كما سجل المرجان نحو 31 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.


وسجل سعر السردين نحو 50 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 35 جنيهًا والوقار 90 جنيها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020

أسعار الأسماك اليوم الأحد 22-3-2020

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 24-3-2020

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك اليوم الأحد 5-4-2020

سعر الأسماك اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020

ترشيحاتنا

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

سعر الدولار اليوم بالبنوك الأحد 17-5-2020

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17 - 5 - 2020

ختم القرآن أكثر من مرة أم واحدة بتدبر؟.. إبراهيم الهدهد يجيب

حدث ليلا.. انفجار في أمريكا .. طبيب فرنسي يؤكد نهاية كورونا.. وأولاد أنغام يعيشون في حزن

ديناميكية الفيروس تراجعت .. طبيب فرنسي شهير: نهاية كورونا اقتربت ولن تحدث موجة ثانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتحتاج لدكتور .. التفاح علاج فعال لهذه الأمراض

فطارك عندنا .. طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان والحلو خوخ بالآيس كريم

دراسة أمريكية تكتشف مادة كيميائية تقي من فيروس كورونا.. تعرف عليها