أسعار الأسماك اليوم الأحد 17-5-2020

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى اليوم الأحد 17-5-2020، أسعار المواد الغذائية المختلفة كخدمة لقرائه، وعلى رأسها أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة وفقا لبوابة سوق العبور.





وسجل كيلو سمك البلطي نمرة "1" سعرًا يتراوح بين 24 إلى 27 جنيهًا وسمك البلطي نمرة "2" من 20 إلى 22 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ37 جنيهًا.





فيما بلغ سعر سمك الثعابين 210 جنيهات والفيليه بلطى 90 جنيها، وبياض أملس خليجى بـ35 جنيها.





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وتراوح سعر كيلو سمك البورى رقم 1 ما بين 40 إلى 50 جنيهًا وسجل سعر البورى 2 ما بين 29 و35 جنيهًا.





كما سجل المرجان نحو 31 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.





وسجل سعر السردين نحو 50 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 35 جنيهًا والوقار 90 جنيها.