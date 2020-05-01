في اليوم العالمي للتونة.. متحدث الزراعة: مصر الأولى في أسماك المزارع

تحيي غدا السبت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" اليوم العالمي لسمك التونة 2020 تحت شعار (الاستدامة في صيد سمك التونة)، حيث يهدف هذا اليوم إلي تأكيد أهمية صون أرصدة مخزونات التونة .



وفي هذا الصدد ، نرصد التقرير التالى لمعرفة الكمية التى تصطادها مصر من أسماك التونة وتأثيرها علي الاقتصاد .





قال الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة ، إن مصر الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج أسماك البلطى والمزارع ، موضحا أن مصر لا تنتج أسماك التونة ويتم استيرادها من الخارج.



وأضاف القرش ل "صدى البلد" ، أن مصر تنتج حوالى 1.9 مليون طن من أسماك المزارع السمكية ، وبالتالي لدينا اكتفاء ذاتى من الأسماك ، ونصدره للخارج.



وأشار " متحدث وزارة الزراعة" إلي أننا متميزون أيضا علي مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج السمك البورى أيضا ،منوها إلي أن أسماك السالمون والتونة والسردين تتواجد بأماكن معينة في البحار ، والتى تتلاقي فيها تيارات الهواء فتطفو علي المياه ويتم اصطيادها .





وأكد أن خطة التطوير التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في البحيرات ضاعفت من إنتاج الأسماك ، لافتا إلي أننا نقوم بعمليات تطهير للبحيرات والمزارع بشكل مستمر مما قلل الفاقد من الأسماك .



وأوضح أننا أصبحنا ننتج الأسماك البحرية كالوقار والدنيس وبعص الأسماك التى يتم تصديرها أيضا إلي الخارج .



كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بموجب قرارها 124/71 في ديسمبر 2016، يوم 2 مايو يوما عالميا لسمك التونة، بوصف ذلك خطوة مهمة في الإقرار بما تضطلع به أسماك التونة من إسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ضمان الأمن الغذائي، وإتاحة الفرص الاقتصادية ومعايش الناس في كل أرجاء العالم.



وتحظى أسماك التونة ومثيلاتها من الأسماك بأهمية اقتصادية كبيرة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء، فضلا عن كونها أصلا مصدرا مهما للغذاء.. ويوجد 40 نوعا تقريبا من أسماك التونة، تعيش بعضها في المحيط الأطلنطي، وبعضها في المحيط الهادئي، وبعضها في المحيط الهندي، وبعضها الآخر في البحر المتوسط.



