AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

في اليوم العالمي للتونة.. متحدث الزراعة: مصر الأولى في أسماك المزارع

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:12 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
تحيي غدا السبت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" اليوم العالمي لسمك التونة 2020 تحت شعار (الاستدامة في صيد سمك التونة)، حيث يهدف هذا اليوم إلي تأكيد أهمية صون أرصدة مخزونات التونة .

وفي هذا الصدد ، نرصد التقرير التالى لمعرفة الكمية التى تصطادها مصر من أسماك التونة وتأثيرها علي الاقتصاد .


قال الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة ، إن مصر الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج أسماك البلطى والمزارع ، موضحا أن مصر لا تنتج أسماك التونة ويتم استيرادها من الخارج.

وأضاف القرش ل "صدى البلد" ، أن مصر تنتج حوالى 1.9 مليون طن من أسماك المزارع السمكية ، وبالتالي لدينا اكتفاء ذاتى من الأسماك ، ونصدره للخارج.

وأشار " متحدث وزارة الزراعة" إلي أننا متميزون أيضا علي مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج السمك البورى أيضا ،منوها إلي أن أسماك السالمون والتونة والسردين تتواجد بأماكن معينة في البحار ، والتى تتلاقي فيها تيارات الهواء فتطفو علي المياه ويتم اصطيادها .


وأكد أن خطة التطوير التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في البحيرات ضاعفت من إنتاج الأسماك ، لافتا إلي أننا نقوم بعمليات تطهير للبحيرات والمزارع بشكل مستمر مما قلل الفاقد من الأسماك .

وأوضح أننا أصبحنا ننتج الأسماك البحرية كالوقار والدنيس وبعص الأسماك التى يتم تصديرها أيضا إلي الخارج .

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بموجب قرارها 124/71 في ديسمبر 2016، يوم 2 مايو يوما عالميا لسمك التونة، بوصف ذلك خطوة مهمة في الإقرار بما تضطلع به أسماك التونة من إسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ضمان الأمن الغذائي، وإتاحة الفرص الاقتصادية ومعايش الناس في كل أرجاء العالم.

وتحظى أسماك التونة ومثيلاتها من الأسماك بأهمية اقتصادية كبيرة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء، فضلا عن كونها أصلا مصدرا مهما للغذاء.. ويوجد 40 نوعا تقريبا من أسماك التونة، تعيش بعضها في المحيط الأطلنطي، وبعضها في المحيط الهادئي، وبعضها في المحيط الهندي، وبعضها الآخر في البحر المتوسط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتشاره فى أمريكا.. هل استعدت مصر للموجة الجديدة من إنفلوانزا الطيور

يحدث في العريش.. الأسماك الطازجة بديلا عن الرنجة والفسيخ

ترشيحاتنا

بعد شائعات نسبه إلى تركيا.. التاريخ يحسم قضية تشييد الرواق العثماني بالمسجد الحرام

الحكومة:الإعلان عن إجراءات تسليم المشروعات البحثية لمراحل التعليم المختلفة الأسبوع المقبل

أخبار التوك شو .. زاهي حواس لـ علي جمعة: أنا آسف لو زعلتك.. عايدة رياض: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة.. وعلقة سخنة من كهربا لـ رامز جلال

ممرضة تفارق الحياة بين أحضان طفلتها بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

بمشاركة الآلاف.. تشييع جثمان شهيد الدقهلية وسط هتافات «لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله».. صور وفيديو

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

بسبب 3 دنانير ..ضبط مصري قتل كويتيا أول يوم رمضان.. تفاصيل

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

للمتعافين من كورونا.. دعوة للتبرع بـ 1.5 لتر دم لإنقاذ مصابي الفيروس

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

المتحدث العسكري: تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة

بعد جراحة فى القلب ..معارض كوري شمالي: كيم جونج أون توفي نهاية الأسبوع الماضي

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

والد شهيد الدقهلية: "كلمنى قبل استشهاده وقالى خد بالك من نفسك ونفسي راحت منى"

هو محمد رمضان قلبه في دراعه ؟ .. الجمهور يسخر من مسلسل البرنس

بعد كشفها عن سر دخولها السجن .. عايدة رياض مطلوبة على جوجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. باسات 2020 volkswagen passat في مصر.. صور

بـ لون شعر جديد.. سولاف فواخرجي تستعرض جمالها على إنستجرام

ودعت البراءة.. 20 صور تكشف تطور إطلالات منة عرفة فى عيد ميلادها