سعر صرف الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 25-4-2020

ننشر لكم سعر صرف الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم السبت 25-4-2020، وفقا لتبادله في السوق السعودية.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربيه والأجنبية، السبت 25- 4 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.

وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.19 جنيه مصري.

وسجل سعر 1 يورو نحو 4.06 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.24 يورو.

وسجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.69 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.21 جنيه إسترليني.

وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.09 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.

وسجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.66 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.37 دولار كندي.

وسجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.40ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.41 دولار أسترالي.

وسجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 28.59 ين ياباني.

وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.

وسجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.63 جنيه سوادني.

وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربيه والأجنبية، السبت 25- 4 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو 3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.

وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.19 جنيه مصري.

وسجل سعر 1 يورو نحو 4.06 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.24 يورو.

وسجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.69 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.21 جنيه إسترليني.

وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.09 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.

وسجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.66 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.37 دولار كندي.

وسجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.40ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.41 دولار أسترالي.

وسجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 28.59 ين ياباني.

وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.

وسجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.63 جنيه سوادني.

وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.