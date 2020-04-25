سعر صرف الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 25-4-2020

ننشر لكم سعر صرف الريال السعودى
مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم السبت 25-4-2020، وفقا لتبادله في السوق السعودية.
ويقدم "صدى البلد"
للقراء خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربيه والأجنبية، السبت 25- 4 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل
مع القراء.
وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو
3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.
وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو
0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.19 جنيه مصري.
وسجل سعر 1 يورو نحو 4.06 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.24 يورو.
وسجل سعر 1 جنيه إسترليني
نحو 4.69 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.21 جنيه إسترليني.
وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو
12.09 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.
وسجل سعر 1 دولار كندي نحو
2.66 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.37 دولار كندي.
وسجل سعر 1 دولار أسترالي
نحو 2.40ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.41 دولار أسترالي.
وسجل سعر 1 ين ياباني نحو
0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 28.59 ين ياباني.
وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو
1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.
وسجل سعر 1 الجنيه السوداني
نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.63 جنيه سوادني.
وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.
ويقدم "صدى البلد"
للقراء خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربيه والأجنبية، السبت 25- 4 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل
مع القراء.
وسجل سعر 1 دولار أمريكي نحو
3.75 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار أمريكي.
وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو
0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.19 جنيه مصري.
وسجل سعر 1 يورو نحو 4.06
ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.24 يورو.
وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو
12.09 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي.
وسجل سعر 1 دولار كندي نحو
2.66 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.37 دولار كندي.
وسجل سعر 1 دولار أسترالي
نحو 2.40ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.41 دولار أسترالي.
وسجل سعر 1 ين ياباني نحو
0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 28.59 ين ياباني.
وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو
1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي.
وسجل سعر 1 الجنيه السوداني
نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.63 جنيه سوادني.
وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.