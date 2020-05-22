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اقتصاد

ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه بختام تعاملات الأسبوع بالبنك الأهلى 22-5-2020

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:00 م
اسعار الدولار و العملات
اسعار الدولار و العملات الاجنبية
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علياء فوزى
شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه ارتفاعا، فى البنك الأهلى المصرى خلال ختام تعاملات الأسبوع اليوم الجمعة 22 مايو 2020، مقارنة بتعاملات أول الأسبوع.

ويرصد "صدى البلد" اسعار الدولار والعملات الاجنبية

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 15.79جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع مسجلا ارتفاعا 9 قروش خلال أسبوع.


اسعار العملات الاجنبية اليوم الجمعة

سجل سعر اليورو 17.19 جنيه للشراء و 17.41 جنيه للبيع بارتفاع 25 قروس مقارنة بمستهل التعاملات الأسبوع 

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.20 جنيه للشراء و 19.44 جنيه للبيع بزيادة 11 قرشا.

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 وسجل الفرنك السويسرى 16.22 جنيه للشراء و 16.38 جنيه للبيع بارتفاع 9 قروش .

وسجلت كورنا سويدية عند 1.62جنيه للشراء و 1.65جنيه للبيع بزيادة 4 قروش .

اسعار العملات الاسيوية اليوم الجمعة

سجل 100 ين يابانى 14.65جنيه للشراء و 14.80 جنيه للبيع بزيادة قرشين .
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واستقر اليوان الصينى عند 2.21جنيه للشراء و 2.23 جنيه للبيع بزيادة قرش.
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