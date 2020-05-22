نتائجهم سلبية | ثبوت تحاليل المخالطين لمحافظ الدقهلية المصاب بـ كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية فى بيان له مساء اليوم الجمعة عن سحب مسحات لجميع أطقم العمل بمقر إقامة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية من السائقين والعاملين بإستراحة محافظ الدقهلية حيث مقر عزل المحافظ وتلقيه العلاج اثر اصابته بـ كورونا هو وزوجته.







وأضاف أن جميع النتائج جاءت سلبية الإصابة بفيروس كورونا مؤكدا على حرص الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد إصابته وزوجته بفيروس كورونا على سحب مسحات للسائقين والعاملين بالاستراحة للإطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم كما سبق أن تم أخذ مسحات من المخالطين له من داخل الديوان العام وخارجه خلال الايام الماضية وجاءت جميعها سلبية.









ومن جانبه أكد المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات بمحافظة الدقهلية حرص المحافظ على سحب مسحات لكل من خالطه تزامنا مع إصابته بفيروس كورونا ، وتم سحب مسحات من السائقين وائل ف ، وحيد و ، ياسر م ا ، محمد م ر، محمد م ا " والموظف زين ا الطباخ هاني ح للإطمئنان على حالتهم الصحية والتي جاءت سلبية.







وقال مدير المركبات إن جميع السائقين يتسابقون فيما بينهم للبقاء مع المحافظ لتلبية احتياجاته، والوقوف على توفير كافة المطالب لحين إتمام شفائه.



وقال "وحيد و" أحد السائقين لمحافظ الدقهلية إنه وزملاؤه لم يعترضوا أبدا على تقديم واجبهم تجاه أداء عملهم مع المحافظ معربا عن أن الإصابة بفيروس كورونا ليست عارا ولا جريمة متمنيا الشفاء العاجل للدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.