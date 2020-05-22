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أخبار العالم

الولايات المتحدة تعاقب 33 شركة صينية

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:10 م
علما الولايات المتحدة
علما الولايات المتحدة والصين
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قسم الخارجي
صنفت الولايات المتحدة 24 شركة حكومية وخاصة في الصين كشركات تمارس أنشطة تهدد الأمن القومي الأمريكي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن منتصف الشهر الحالي أنه سيدرس مشروع قانون اقترحه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي جراهام لفرض عقوبات ضد الصين بسبب سلوكها حيال أزمة انتشار فيروس كورونا.


من جانبها، أكدت الصين أن الاتهامات الموجهة إليها بنشر معلومات مضللة أو إخفاء معلومات أساسية عن فيروس كورونا ومصدره عارية من الصحة.

وكان ترامب ووزير الخارجية الأمريكي قد دأبا على إطلاق تسمية "الفيروس الصيني" أو "فيروس ووهان" على فيروس كورونا في بداية انتشاره عالميًا. 
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