40% من البريطانيين يعتقدون أن الصين من صنعت كورونا لتدمير الغرب

أشارت أبحاث جديدة إلى أن 40٪ من الناس في إنجلترا يعتقدون أن الصين ربما تكون قد صنعت فيروس كورونا التاجي عمدا كسلاح حيوي لتدمير الغرب.





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وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قام علماء النفس باستجواب 2500 شخص في جميع أنحاء البلاد حول نظريات المؤامرة الخاصة بفيروس كورونا ، مثل ادعاء زائف أن 5G هو المسؤول عن انتشاره السريع.





لم يوافق سوى 55 في المائة من المستجيبين على الادعاء بأن مسؤولي بكين صنعوا الفيروس القاتل لمهاجمة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا.





ووافق واحد من كل 20 شخصًا أو 5.5 في المائة على الاستبيان تمامًا ، وفقًا للدراسة التي أجراها خبراء جامعة أكسفورد.





وكانت الصين تنفي مرارا الاتهامات بأن فيروس كورونا التاجي تم إنشاؤه في مختبر في مدينة ووهان ، حيث بدأ الوباء في ديسمبر.





واعترض مسؤولو منظمة الصحة العالمية على الادعاءات عدة مرات ، قائلين إنه لا يوجد دليل على أن الفيروس التاجي الجديد تم إنشاؤه في المختبر.







