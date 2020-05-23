لا أمتلك سيارات.. هاني يستغيث من إيقاف بطاقة التموين بالدقهلية.. صور

شكا المواطن هانى عبد المجيد مكاوى ، المقيم شارع احمد منصور دقادوس ميت غمر محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف بطاقة التموين الخاصه به بداعى امتلاك أكثر من سيارة .





ويقول فى رسالته : إنه أمر منافٍ للحقيقة ، حيث كان يمتلك سيارة وباعها ويمتلك حاليا سيارة واحدة فقط وقام بعمل تظلم إلى وزارة التموين ولم يتم الرد علما بأن الحذف تم منذ 6 اشهر.





وناشد المسؤولين العمل على إزالة الشكوى للتواصل: 01096772646





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



