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بين الناس

لا أمتلك سيارات.. هاني يستغيث من إيقاف بطاقة التموين بالدقهلية.. صور

السبت 23/مايو/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن هانى عبد المجيد مكاوى ، المقيم شارع احمد منصور دقادوس ميت غمر محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف بطاقة التموين الخاصه به بداعى امتلاك أكثر من سيارة .

 ويقول فى رسالته : إنه أمر منافٍ للحقيقة ، حيث كان يمتلك سيارة وباعها ويمتلك حاليا سيارة واحدة فقط وقام بعمل تظلم إلى وزارة التموين ولم يتم الرد علما بأن الحذف تم منذ 6 اشهر.

وناشد المسؤولين العمل على إزالة الشكوى للتواصل: 01096772646 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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