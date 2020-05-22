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فن

لحظة غدر التكفيريين بـ شهدائنا في معركة الواحات.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:35 م
لحظة غدر التكفيريين
لحظة غدر التكفيريين بـ شهدائنا في معركة الواحات
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سعيد فراج
عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة 29 من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 

تضمنت الحلقة العديد من الأحداث التي أرخت بطولات رجال الجيش والشرطة، لاسيما العملية التي أجراها رجال الشرطة المصرية على معقل جماعة المرابطين التكفيرية في الواحات، والتي رصدت غدر التكفيريين برجال الشرطة، وسقوط الكثير من الشهداء. 


مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار
تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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