لحظة غدر التكفيريين بـ شهدائنا في معركة الواحات.. فيديو

تضمنت الحلقة العديد من الأحداث التي أرخت بطولات رجال الجيش والشرطة، لاسيما العملية التي أجراها رجال الشرطة المصرية على معقل جماعة المرابطين التكفيرية في الواحات، والتي رصدت غدر التكفيريين برجال الشرطة، وسقوط الكثير من الشهداء.





مواعيد عرض مسلسل الاختيار

تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.





ملخص أحداث مسلسل الاختيار

تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





فريق عمل مسلسل الاختيار