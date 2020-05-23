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ثقافة

مرشد الإخوان كشف نوايا الجماعة منذ 92.. الهضيبي: الدولة لابد أن تخدم مصالح الجماعة

السبت 23/مايو/2020 - 01:50 ص
فرج فودة
فرج فودة
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طارق موسى

أعادت قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب بث المناظرة التاريخية بين المفكر الكبير فرج فودة والشيخ محمد الغزالي التي أقيمت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 1992 والتي لاقى على إثرها المفكر فرج فودة حتفه بعد أن كفرته الجماعات الاسلامية.

وخلال المناظرة المذاعة على اليوتيوب طالب مامون الهضيبى المرشد السادس فى تاريخ جماعة الإخوان أن تكون مصر هى دولة دينية إسلامية او غير إسلامية، موضحا ان مصر دولة يدين بأكثر من 95% من مواطنيها بدين الإسلام، وبالتالى فالخيار الذى ينبغى أن يطرح حول طبيعة الدولة المصرية فهو ليس أن تكون دولة دينية أو دولة مدنية ولكن يجب أن تكون توجهات الدولة المصرية إما إسلامية أو غير إسلامية .

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 انطلاق مناظرة فرج فودة مع محمد الغزالي بمعرض الكتاب

وأدعى خلال المناظرة التي جاءت منذ 28 عاما أن الأحكام في القرآن الكريم لا تفصل الدين عن الدولة ، وبالتالي يجب أن تكون دولة المسلمين دولة إسلامية وليست دولة مدنية تحكم بأحكام الله وتعد جيش له صفات خاصة .

واستطرد أن الدولة يجب أن تقوم لتحقيق مصالح وشئون الجماعة، فالجماعة من يجب أن تحكم ، وفى النموذج المصرى 95%  من الشعب يدينون بدين الإسلام فيجب أن نسألهم هل يوافقون على ان يحكمون بغير دين الإسلام، متهما الغرب بمحاربة نموذج الحكم الإسلامية وتصدير أفكار المدنية والديمقراطية . 


وكان من المقرر أن يبث المناظرة مساء أمس، إلا أنه تم تأجيلها بسبب إختراق القناة على موقع يوتيوب. 

لينك المناظرةhttps://www.youtube.com/watch?v=jsxIvov41y8&feature=youtu.be


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