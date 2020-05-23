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برلمان

بعد شفائها من كورونا.. النائبة شيرين فراج تكشف تفاصيل إصابتها بالفيروس

السبت 23/مايو/2020 - 12:10 ص
د شيرين فراج عضو
د شيرين فراج عضو مجلس النواب
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فريده محمد
أكدت النائبة د شيرين فراج عضو مجلس النواب، أنها بحالة صحية جيدة الآن وأن النتيجة الخاصة بالتحاليل جاءت سلبية لذا سمح لها بمغادرة المستشفى، موضحة أنها خضعت لبروتوكول العلاج المطبق في وزارة الصحة.

وقالت د. شيرين فراج في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن أولادها  بصحة جيدة وأنهم الآن في مرحلة النقاهة متابعة" المرض كان غريبا وقاسيا ويشعر صاحبه بحالة صحية سيئة مضيفة على الجميع أن ينتبه لأنه  يؤثر على الحالة الصحية العامة".

ولفتت د شيرين فراج إلى أن فترة النقاهة تتطلب الاهتمام بالغذاء، مشيرة إلى أن القطاع الطبي بالمجلس قام بدور كبير وهام وأن رئيس المجلس د علي عبد العال كان يتابع حالتها الصحية وكذلك المستشار محمود فوزي الأمين العام.

كما قالت إن العلاج استغرق ١٠ أيام وأجرت التحليل وظهرت النتيجة سلبية موضحة أن فترة العلاج تختلف من شخص لآخر وكذلك طبيعة الأعراض تختلف من شخص لآخر.

كانت النائبة شيرين فراج  أصيبت بفيروس كورونا وتلقت العلاج بمستشفي القصر العيني الفرنساوي كما خضع أولادها للحجر الصحي للاطمئنان على حالتهم.

وجدير بالذكر أن الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي وجه رسالة إلى موظفيه، وجميع العاملين الذين خالطوا النائبة شيرين فراج، المصابة بفيروس كورونا، عن قرب خلال فترة أسبوعين سابقين، بأن يبلغ مكتب الأمين باسمه وسبب المخالطة، وأن يعزل نفسه بالمنزل لمدة ١٤ يوما، وفي حال ظهور أي أعراض يتواصل مع القطاع الطبي بالمجلس.

وأكد المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، أن هناك اهتمام بمسالة النواب المخالطين للنائبة شيرين فراج ، بعد إبلاغ الطب الوقائى بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، موضحا أن المجلس اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والاماكن التى تواجدت بها النائبة، على مدار عشرة أيام ماضية.

واستطرد الأمين العام في تصريحات صحفية، قائلا: إنه تم التنسيق مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، تم تعقيم القطاع الطبى بالمجلس والمكتبة هى الاماكن التى ارتادتها النائبة، بخلاف عزل الطاقم الطبى المخالط للنائبة ذاتيا، دون الحاجة لأخذ مسحه منهم.

وأوضح أن وفد قطاع الطب الوقائى بـ وزارة الصحة وصل إلى المجلس أمس، وراجع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها المجلس، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتنظيم المسافات الآمنة فى الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، والالتزام بارتداء الكمامات، وأفاد بكفايتها تماما دون الحاجة الى مزيد من الإجراءات.

واختتم "فوزى"، قائلا: إن الطب الوقائى أكد عدم الحاجة إلى مسحات إلا لمن تظهر عليه أى أعراض خلال مدة حضانة المرض التى قاربت بالفعل على الانتهاء.

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