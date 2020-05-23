بعد شفائها من كورونا.. النائبة شيرين فراج تكشف تفاصيل إصابتها بالفيروس

أكدت النائبة د شيرين فراج عضو مجلس النواب، أنها بحالة صحية جيدة الآن وأن النتيجة الخاصة بالتحاليل جاءت سلبية لذا سمح لها بمغادرة المستشفى، موضحة أنها خضعت لبروتوكول العلاج المطبق في وزارة الصحة.
وقالت د. شيرين فراج في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن أولادها بصحة جيدة وأنهم الآن في مرحلة النقاهة متابعة" المرض كان غريبا وقاسيا ويشعر صاحبه بحالة صحية سيئة مضيفة على الجميع أن ينتبه لأنه يؤثر على الحالة الصحية العامة".
ولفتت د شيرين فراج إلى أن فترة النقاهة تتطلب الاهتمام بالغذاء، مشيرة إلى أن القطاع الطبي بالمجلس قام بدور كبير وهام وأن رئيس المجلس د علي عبد العال كان يتابع حالتها الصحية وكذلك المستشار محمود فوزي الأمين العام.
كما قالت إن العلاج استغرق ١٠ أيام وأجرت التحليل وظهرت النتيجة سلبية موضحة أن فترة العلاج تختلف من شخص لآخر وكذلك طبيعة الأعراض تختلف من شخص لآخر.