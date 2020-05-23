سعر ومواصفات تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

تويوتا كورولا toyota corolla 2020 هي الابنة المدللة للعملاق الياباني تويوتا فقررت شركة تويوتا طرح السيارة الجديدة تويوتا كورولا toyota corolla 2020 ببعض التحسينات والمواصفات الخاصة في هذا السياق نستعرض مواصفاتها و اسعارها في مصر .
toyota corolla
ثانيا من حيث الأبعاد :
الطول : 4.640 ملم
العرض : 1.780 ملم
الارتفاع : 1.435 ملم
قاعدة العجلات : 2700 ملم
ارتفاع عن الأرض : 136 ملم
سعة الشنطة : 470 لترا
وزن السيارة : 1260 kg
تويوتا كورولا 2020
من حيث التجهيزات العامة :
تكييف تاتش
باور ستيرنج كهربائي
٤ زجاج كهرباء
عجلة قيادة مالتي
مصابيح ضباب أمامية وخلفية
جنوط مقاس 15 بوصة وليس 16
شاشة عداد 4.2 بوصة
شاشة كاسيت 7 بوصة
راديو FM
مشغل MP3
USB
AUX
** تجهيزات الفئة الثالثة و الرابعة تزيد بـ :
فتحة سقف
مصابيح LED بخاصية الضبط التلقائي
حساسات مطر
حساسات ركن أمامية و خلفية
سخانات مرايات
شاشة كاسيت 8 بوصة تاتش
جنوط رياضية مقاس 17 بوصة
رشاشات مصابيح
فرش جلد
طارة مالتي جلد
مثبت سرعة
تويوتا كورولا 2020
من حيث تجهيزات الأمان :
2 وسادة هوائية
منع انغلاق المكابح ABS
توزيع قوة الفرملة EBD
تدعيم الفرامل BA
التوازن/الثبات الإلكتروني USC
ايموبليزر لمنع السرقة
تويوتا مصر
تويوتا 2020
مواصفات تويوتا كورولا 2020
تأتي بمحرك V4
السعة اللترية : 1600 CC
عزم الدوران : 154 N. M
عدد الاحصنة : 120 HP عند 6000 لفة/ دقيقة
الفتيس : CVT ٦ سرعات
التسارع : من 0 الي 100 خلال 12 ثانية
نوع الجر : امامي
سرعة قصوي : 190 km/h
استهلاك الوقود :6.8 لتر لكل 100 km
سعة الخزان : 50 لترا
ينصح ببنزين 92
السعة اللترية : 1600 CC
عزم الدوران : 154 N. M
عدد الاحصنة : 120 HP عند 6000 لفة/ دقيقة
الفتيس : CVT ٦ سرعات
التسارع : من 0 الي 100 خلال 12 ثانية
نوع الجر : امامي
سرعة قصوي : 190 km/h
استهلاك الوقود :6.8 لتر لكل 100 km
سعة الخزان : 50 لترا
ينصح ببنزين 92
toyota corolla
ثانيا من حيث الأبعاد :
الطول : 4.640 ملم
العرض : 1.780 ملم
الارتفاع : 1.435 ملم
قاعدة العجلات : 2700 ملم
ارتفاع عن الأرض : 136 ملم
سعة الشنطة : 470 لترا
وزن السيارة : 1260 kg
تويوتا كورولا 2020
من حيث التجهيزات العامة :
تكييف تاتش
باور ستيرنج كهربائي
٤ زجاج كهرباء
عجلة قيادة مالتي
مصابيح ضباب أمامية وخلفية
جنوط مقاس 15 بوصة وليس 16
شاشة عداد 4.2 بوصة
شاشة كاسيت 7 بوصة
راديو FM
مشغل MP3
USB
AUX
** تجهيزات الفئة الثالثة و الرابعة تزيد بـ :
فتحة سقف
مصابيح LED بخاصية الضبط التلقائي
حساسات مطر
حساسات ركن أمامية و خلفية
مرايات طي كهرباء
سخانات مرايات
شاشة كاسيت 8 بوصة تاتش
جنوط رياضية مقاس 17 بوصة
رشاشات مصابيح
فرش جلد
طارة مالتي جلد
مثبت سرعة
تويوتا كورولا 2020 الشكل الجديد في مصر
تويوتا كورولا 2020
من حيث تجهيزات الأمان :
2 وسادة هوائية
منع انغلاق المكابح ABS
توزيع قوة الفرملة EBD
تدعيم الفرامل BA
التوازن/الثبات الإلكتروني USC
ايموبليزر لمنع السرقة
اسعار تويوتا 2020 في مصر
toyota corolla 2020 تبدأ من 290.000 جنيه حتي 450.000 جنيه لأعلي فئة .