سعر ومواصفات تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

تويوتا كورولا toyota corolla 2020

تويوتا كورولا toyota corolla 2020



تويوتا مصر

تويوتا 2020





مواصفات تويوتا كورولا 2020



تأتي بمحرك V4

السعة اللترية : 1600 CC

عزم الدوران : 154 N. M

عدد الاحصنة : 120 HP عند 6000 لفة/ دقيقة

الفتيس : CVT ٦ سرعات

التسارع : من 0 الي 100 خلال 12 ثانية

نوع الجر : امامي

سرعة قصوي : 190 km/h

استهلاك الوقود :6.8 لتر لكل 100 km

سعة الخزان : 50 لترا

ينصح ببنزين 92









toyota corolla

ثانيا من حيث الأبعاد :

الطول : 4.640 ملم

العرض : 1.780 ملم

الارتفاع : 1.435 ملم

قاعدة العجلات : 2700 ملم

ارتفاع عن الأرض : 136 ملم

سعة الشنطة : 470 لترا

وزن السيارة : 1260 kg









تويوتا كورولا 2020

من حيث التجهيزات العامة :

تكييف تاتش

باور ستيرنج كهربائي

٤ زجاج كهرباء

عجلة قيادة مالتي

مصابيح ضباب أمامية وخلفية

جنوط مقاس 15 بوصة وليس 16

شاشة عداد 4.2 بوصة

شاشة كاسيت 7 بوصة

راديو FM

مشغل MP3

USB

AUX







** تجهيزات الفئة الثالثة و الرابعة تزيد بـ :

فتحة سقف

مصابيح LED بخاصية الضبط التلقائي

حساسات مطر

حساسات ركن أمامية و خلفية



سخانات مرايات

شاشة كاسيت 8 بوصة تاتش

جنوط رياضية مقاس 17 بوصة

رشاشات مصابيح

فرش جلد

طارة مالتي جلد

مثبت سرعة

فتحة سقفمصابيح LED بخاصية الضبط التلقائيحساسات مطرحساسات ركن أمامية و خلفيةمرايات طي كهرباءسخانات مراياتشاشة كاسيت 8 بوصة تاتشجنوط رياضية مقاس 17 بوصةرشاشات مصابيحفرش جلدطارة مالتي جلدمثبت سرعة









تويوتا كورولا 2020 الشكل الجديد في مصر



تويوتا كورولا 2020

من حيث تجهيزات الأمان :

2 وسادة هوائية

منع انغلاق المكابح ABS

توزيع قوة الفرملة EBD

تدعيم الفرامل BA

التوازن/الثبات الإلكتروني USC

ايموبليزر لمنع السرقة











اسعار تويوتا 2020 في مصر







toyota corolla 2020 تبدأ من 290.000 جنيه حتي 450.000 جنيه لأعلي فئة .