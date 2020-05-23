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تعليم

بوابة التعليم الأساسي تعلن نتيجة طلاب مدارس القاهرة بالرقم القومي الآن

السبت 23/مايو/2020 - 08:36 ص
بوابة التعليم الاساسي
بوابة التعليم الاساسي
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ياســـمين بدوي
‎أعلنت بوابة التعليم الأساسى على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة تقييمات آخر العام الدراسي 2019 /2020.

ونشرت بوابة التعليم الأساسي، نتيجة آخر العام لتلاميذ الصفوف "الثالث، والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي" عام 2020.

‎ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن النتيجة على بوابة التعليم الأساسى عبر الخطوات التالية:
‎- ادخل الرقم القومي
‎-ادخل المرحلة الدراسية
‎- حدد الصف الدراسي
‎-حدد العام الدراسي
‎-حدد الفصل الدراسي
‎-اضغط على عرض النتيجة

‎كما أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة ايضا من خلال الاتصال من اي خط ارضي على 0900100 .


‎وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة :  يمكنكم الآن لأول مرة استخراج شهادة بيان النجاح من على الموقع الإلكتروني.
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