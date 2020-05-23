بوابة التعليم الأساسي تعلن نتيجة طلاب مدارس القاهرة بالرقم القومي الآن

أعلنت بوابة التعليم الأساسى على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة تقييمات آخر العام الدراسي 2019 /2020.
ونشرت بوابة التعليم الأساسي، نتيجة آخر العام لتلاميذ الصفوف "الثالث، والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي" عام 2020.
ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن النتيجة على بوابة التعليم الأساسى عبر الخطوات التالية:
- ادخل الرقم القومي
-ادخل المرحلة الدراسية
- حدد الصف الدراسي
-حدد العام الدراسي
-حدد الفصل الدراسي
-اضغط على عرض النتيجة
كما أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة ايضا من خلال الاتصال من اي خط ارضي على 0900100 .
وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : يمكنكم الآن لأول مرة استخراج شهادة بيان النجاح من على الموقع الإلكتروني.