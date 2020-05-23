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أخبار العالم

قتلى وجرحى في شجار عنيف بسجن مكسيكي

السبت 23/مايو/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قتل 8 نزلاء وأصيب 8 آخرون، في سجن بولاية خاليسكو المكسيكية، جراء شجار عنيف في أحد سجون الولاية.

وقال النائب العام بولاية خاليسكو جيرادو أوكتافيو سوليس - في تصريح نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - إن 3 أشخاص لقوا حتفهم بأسلحة نارية، كما توفي 4 آخرون بعد تعرضهم للضرب، خلال الحادث الذي وقع في أحد سجون مجمع بوينتي جراند.

وأكدت السلطات فيما بعد موت شخص آخر بعد نقل 9 أشخاص في بادئ الأمر إلى المستشفى. وقالت إن الاشتباك وقع لدى مشاركة السجناء في نشاط رياضي.

وأوضح مسئولون أن هيئة السجن لم تفقد مطلقا السيطرة على السجن ولم تواجه تهديدا، وأنها ضبطت سلاحين ناريين وشحنة متفجرة يدوية الصنع.
واعتقل 5 أشخاص بسبب دورهم المحتمل في الشجار، وقالت السلطات إنها ستحقق فيما إذا كان أي مسئول عام قد تورط في الحادث.

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