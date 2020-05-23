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محافظات

رئيس سفاجا تتابع أرصدة الوقود بالمحطات وتوجه بحملات تموينية للمراقبة

السبت 23/مايو/2020 - 12:40 م
حملات تموينية
حملات تموينية
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إبراهيم جادالله
تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، محطات الوقود بالمدينة، برفقة مسئولى إدارة التموين لمحطات الوقود للاطمئنان على كل الخدمات المقدمة لأصحاب السيارات، والتأكد من توافر المواد البترولية والالتزام بالأسعار القانونية.

كما تفقدت رئيس مدينة سفاجا العمل فى إحدى محطات الوقود الجديدة بالكيلو 5 بسفاجا، والتى تم تطويرها وإضافة منتج بنزين 95 بكيمة 16 ألف لتر لأول مرة فى مدينة سفاجا، وشددت على تكثيف الحملات اليومية من قبل إدارة التموين لمتابعة توفير الأرصدة والالتزام بالأسعار.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا، على توافر المواد البترولية فى كل المحطات، ووجود كميات كافية من إسطوانات البوتاجاز بجميع المستودعات، وتم التنبيه على أصحاب المستودعات لبيع أرصدة الأسطوانات دون أى مغالاة على المواطنين وتوفير جميع احتياجات المواطنين من الأسطوانات.

كانت عقدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، اجتماع مشترك مع كل من مدير الشئون الاجتماعية ومندوب احدى الجمعيات ومدير مركز شباب سفاجا، وناقش الاجتماع نقل النماذج الناجحة فى مجال التنمية الاقتصادية بين المرأة والشباب وتنفيذها بمدينة سفاجا لخلق فرص عمل من خلال مشروعات صناعية وخدمية لزيادة الموارد الاقتصادية واستغلال الأصول الحكومية غير المستغلة بالمدينة.

كما ناقشت رئيس مدينة سفاجا خلال الاجتماع إمكانية عمل أول مصنع للكمامات الطبية بمحافظة البحر الأحمر وتنفيذه بمدينة سفاجا بالإضافة إلى استغلال مركز الصيانة التابع للوحدة المحلية، والذى تبلغ مساحته 1200 متر مربع.

رئيس سفاجا تتابع أرصدة الوقود بالمحطات وتوجه بحملات تموينية للمراقبة
رئيس سفاجا تتابع أرصدة الوقود بالمحطات وتوجه بحملات تموينية للمراقبة
رئيس سفاجا تتابع أرصدة الوقود بالمحطات وتوجه بحملات تموينية للمراقبة
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