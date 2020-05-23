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إحنا مبنقراش الفنجان.. خبير أمني عن مقتل 21 عنصرا إرهابيا: الاختيار هو السبب

السبت 23/مايو/2020 - 12:43 م
مقتل 21 من العناصر
مقتل 21 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار بسيناء
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فرح علاء الخولي
قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن إعلان وزارة الداخلية مقتل 21 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بشمال سيناء، يعد خبرا سعيدا، ويأتي امتدادا لإعلان وزارة الداخلية ضبط خلية إخوانية تنتج الأفلام المفبركة عن مصر.


وأضاف فاروق المقرحي، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن تفاصيل الوصول لتلك العناصر الإرهابية، دليل على قوة أداء جهاز الأمن الوطني، معقبا: "أصبح بسم الله ماشاء الله لديه من القدرة والقوة أن يتغلغل في وسط هذه الجماعة الإرهابية".


وتابع: "الأمن مش بيقرأ الفنجان، وإنما يعتمد على المعلومات التي تصل إليه من أجهزة أمن المعلومات، وجزء منها يكون مصدره المواطنون"، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول أن تتخذ من المناسبات التي ينتظرها المصريون موعدا لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.


وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن القضاء على العناصر الإرهابية جاء بالتعاون بين قوات الأمن وأهالي سيناء، منوها إلى أن مسلسل "الاختيار" أثر على المواطنين، وجعلهم يريدون التخلص من الإرهاب وعناصره.

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