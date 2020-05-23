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حوادث

إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور

السبت 23/مايو/2020 - 11:52 ص
أحد المتهمين بعد
أحد المتهمين بعد قتله
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ العمليات الإرهابية أو التى تخطط لتنفيذها، والتى تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية. 

توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقرًا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.


تم استهداف الوكرين فى توقيت متزامن وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، مما أسفر عن مصرع 14 عنصرا بالمزرعة المشار إليها، وعثر بحوزتهم على "13 سلاحا آليا، و3 عبوات متفجرة، وحزام ناسف، وجهاز لاسلكى"، ومصرع 7 عناصر بالمنزل المشار إليه، وعثر بحوزتهم على "4 سلاح آلى، 2 عبوة متفجرة، حزام ناسف".

كما أسفر التعامل عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين بالمأمورية أثناء التعامل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور
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