إهدار مال عام وتلاعب.. إحالة مسئولين بصوت القاهرة للمحاكمة

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد مالي وإداري داخل جدران شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وأحيل على أثرها مدير عام الحاسب الآلي ورئيس قطاع التسويق للمحاكمة التأديبية العاجلة





أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 308 لسنة 61 قضائية عليا أن م.م.مدير عام الحاسب الآلي بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات لم يؤد العمل المنوط به بدقة وذلك بأن سمح للمحال الثاني ھ.ص باستخدام برنامج الحاسب الآلي بشركة صوت القاهرة في إدخال وتعديل البيانات بالحذف والإضافة الخاصة بالمبيعات بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن إعتبارًا من تاريخ توليه وظيفته في عام ٢٠١٧





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وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن ھ.ص ، رئيس قطاع التسويق بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكًا لا يتفق مع الإحترام الواجب بأن خالف لائحة التسويق بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات جهة عمله، ولم يقم بإبرام عقد مع شركه فيرجن إعتبارا من عام ٢٠١٨ ورغم ذلك استمر في التعامل معها دون عقد رغم إخطاره بذلك أكثر من مرة كتابةً

وتخطى المحال اختصاصه الوظيفي كرئيس لقطاع التسويق، والذي يسمح له فقط بالاطلاع على بيانات منظومة الحاسب الالي حيث إنفرد بأعمال الحذف والإضافه لتلك البيانات، واصطنع إذون مرتجعات لشركه فيرجن لمصنفات الجرامافون وأسطوانات البيك اب بعدد ٨ أذون إرتجاع في غضون عام 2018 / 2019 بالمخالفة لما ورد بخطاب شركة فيرجن من أن عدد المرتجعات لا تتعدى مرتجع واحد فقط بتاريخ 4 يوليو 2019 واضعًا بذلك نفسه موضع الريب والشبهات





وجاء بتقرير الإتهام أن المحال سمح للمدعو ھ.ي ممثل شركة ايمكسا بتحصيل مبيعات شركة فيرجن لمصنفي الإسطوانات البيك اب وأجهزة الجرامافون المملوكين لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات جهة عمله بالمخالفة لما ورد بخطاب مدير عام الشئون المالية





وحصل على مبالغ مالية دون وجه حق تتمثل في فروق المبلغ المحصل من بنك الإسكان والتعمير وفقًا لما ورد بالفاتورة التي قام بتحصيل قيمتها سيد فارس سيد من البنك مقابل البضاعة التي قام الأخير بتوصيلها في الوقت الذي قام المحال بتوريد مبالغ أقل من المستحق بعد إدراجه خصم 5% بالمخالفة لما ورد بالفاتورة





بدأت وقائع القضية في منتصف العام الماضي 2019 حيث تلقت النيابة الإدارية للإعلام بلاغًا من رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات للتحقيق في الشكوى المقدمة من بعض العاملين بقطاع التسويق بالشركة والمؤرخة في 14 إبريل 2019 ضد المحال الثاني لإرتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة تضر بالصالح العام لموارد الشركة بالقطاع رئاسته حيث لم يتم ابرام تعاقد مع شركة فيرجن رغم أن البيع بنظام الأمانات كان يقتضى إبرام عقد يحدد حد السحب للمبيعات وكيفية المحاسبة وخطاب الضمان، واستمراره بالتعامل رغم التنبيه عليه





وتضمنت الشكوى أن المحال تعامل مع شركة فيجن عن طريق الإيميل الخاص به، وليس من خلال جهة عمله بشأن المبيعات والمرتجعات حيث إنفرد بهذا الأمر دون رقابة من إدارة التسويق على صحة المبيعات والمرتجعات التي تتناقض مع طلبيات الشركة ذاتها، بالإضافة إلى إنفراد هاني حياتي بالتحصيل لمبيعات شركة فيرجن وأسطوانات البيك اب لشركة صوت القاهرة





وفيما يتعلق بشركة آرت جرافيكس أكدت الشكوى عدم تفعيل العقد المبرم بينها وبين شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وعدم إنهاء التعقد، وتلاعب المحال في الرصيد الدفتري للمخزن التابع لجهة عمله، وفاتورة الإسكان والتعمير والاستيلاء على الفروق المالية لحسابه الخاص.



