تناول الأرز يسبب التسمم الغذائى فى هذه الحالة

الأرز غذاء أساسي في جميع أنحاء العالم فهو غير مكلف ومصدر جيد للطاقة وله العديد من الأصناف كالازر البسمتي.
أوضح موقع health line ، أنه على الرغم من طهي الأرز بشكل تقليدي قبل التناول ، يتساءل بعض الناس عما إذا كان بإمكانك تناول الأرز غير المطهى وإذا كان له أي فوائد صحية إضافية.
يحتوي الأرز الخام على العديد من المركبات التي قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي ويمكن أن يزيد تناول الأرز النيء أو غير المطهو جيدًا من خطر التسمم الغذائي .
وذلك لأن الأرز يمكن أن يحتوي على بكتيريا ضارة ، لذلك يجب طهيه جيدا لان درجة الحرارة المرتفعة تساعد على قتل البكتريا الضارة.
أوضح موقع health line ، أنه على الرغم من طهي الأرز بشكل تقليدي قبل التناول ، يتساءل بعض الناس عما إذا كان بإمكانك تناول الأرز غير المطهى وإذا كان له أي فوائد صحية إضافية.
يحتوي الأرز الخام على العديد من المركبات التي قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي ويمكن أن يزيد تناول الأرز النيء أو غير المطهو جيدًا من خطر التسمم الغذائي .
وذلك لأن الأرز يمكن أن يحتوي على بكتيريا ضارة ، لذلك يجب طهيه جيدا لان درجة الحرارة المرتفعة تساعد على قتل البكتريا الضارة.