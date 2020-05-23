تكثيف أعمال التطهير والنظافة ضمن استعدادات عيد الفطر بالمنيا

تواصل محافظة المنيا، تكثيف جهودها لتنفيذ الأعمال ضمن خطة الاستعداد لعيد الفطر المبارك، حيث طالب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ اعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الانارة، والاستمرار في اعمال التجميل الدهانات بمداخل المراكز والقري التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيرًا على ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الاعمال وفقا لخطة المحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال فترة قبل واثناء وبعد عيد الفطر المبارك، من خلال الغاء الاجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء والأماكن العامة والحكومية، واجراء أعمال الصيانة لأعمدة الانارة داخل المركز، حيث تم تنفيذ حملات رش وتطهير داخل مجمع المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة، وتطهير وتعقيم مستشفى النيل، كما تم تنفيذ حملة صيانة لأعمدة الإنارة بجوار كمين البرشا بالطريق الصحراوي الشرقي، بالإضافة إلي حملة نظافة مكبرة بقرية ابشادات، ورفع القمامة من النقاط المخصصة لها، وإزالة التعديات بالقرية.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، أعمال الرش والتطهير والتعقيم بشوارع ومنازل قري عزب التل، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، اعمال النظافة العامة بشوارع وأحياء المركز.
وتمكنت الوحدة المحلية لمركز المنيا من ردم حصيرة خرسانية بمساحة ٨٠ مترا مربعا بعزبة أبو سويلم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، بالإضافة إلي صيانة أعمدة الإنارة بنطاق مجلس قروي البرجاية
شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيرًا على ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الاعمال وفقا لخطة المحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال فترة قبل واثناء وبعد عيد الفطر المبارك، من خلال الغاء الاجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
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بعد سلبية العينات.. رفع الحجر الصحي عن شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء والأماكن العامة والحكومية، واجراء أعمال الصيانة لأعمدة الانارة داخل المركز، حيث تم تنفيذ حملات رش وتطهير داخل مجمع المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة، وتطهير وتعقيم مستشفى النيل، كما تم تنفيذ حملة صيانة لأعمدة الإنارة بجوار كمين البرشا بالطريق الصحراوي الشرقي، بالإضافة إلي حملة نظافة مكبرة بقرية ابشادات، ورفع القمامة من النقاط المخصصة لها، وإزالة التعديات بالقرية.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، أعمال الرش والتطهير والتعقيم بشوارع ومنازل قري عزب التل، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، اعمال النظافة العامة بشوارع وأحياء المركز.
وتمكنت الوحدة المحلية لمركز المنيا من ردم حصيرة خرسانية بمساحة ٨٠ مترا مربعا بعزبة أبو سويلم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، بالإضافة إلي صيانة أعمدة الإنارة بنطاق مجلس قروي البرجاية