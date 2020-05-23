علي جمعة يوضح حال بني إسرائيل قبل ولادة المسيح عليه السلام

مبني الديانة اليهودية العلم، فعندما يشيع الجهل في وسط المتبعين للديانة يحدث شيء عظيم من الفساد، ومن ذلك وصفهم الله - تبارك وتعالى- بما لا يليق من أنه كان يلعب شطرنج مع الملائكة، وأنه نام واستلقى على قفاه ووضع رجله اليسرى على اليمنى، لافتًا: هذا أشياء غريبة فما قدروا الله حق قدره.

وبين عضو هيئة كبار العلماء أن بني إسرائيل ضلوا وكان لهم هذا العذاب على يد نبوخذ نصر ، حيث فتحوا 5 معابد في فلسطين في هذا الزمن وعبدت فيها الأوثان، مؤكدًا: