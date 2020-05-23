بفستان أسود.. ماغي بو غصن تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

نشرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وتألقت ماغي بو غصن مرتدية فستان باللون الأسود الأنيق بتصميم الأوف شولدر ليبرز جمال انوثتها، ونسقت معها حذاء صيفي باللون الفضي ذا كعب عالي.
وارتدت ماغي بو غصن بعض المجوهرات الأنيقة في اليد والأذن، فهي من الفنانات اللاتي تهتم باللمسات التي تبرز جمال أناقتها مع الملابس.
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وتركت ماغي بو غصن خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف، بطريقة تخطف الأنظار.
وأما من الناحية الجمالية وضعت المكياج المرتكز على الألوان البنية لابراز ملامحها الرقيقة.