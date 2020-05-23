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محافظات

محافظ بني سويف: خروج 41 حالة بعد تعافيها من فيروس كورونا بالمدينة الجامعية

السبت 23/مايو/2020 - 06:39 م
محافظ بني سويف:خروج
محافظ بني سويف:خروج 41 حاله بعد تعافيها من فيروس كورونا
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محمد عبد الحليم
أثنى  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف  على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا ،مشيرا إلى أنه قد تم تشغيل مقر  المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل اعتبارا من 4 مايو الجاري "لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت ايجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحالتها مستقره ولا تحتاج  لدخول  المستشفيات. 

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جاء ذلك خلال خلال مناقشته لتقرير مديرية الصحة  بتعافى 41 حالة  من فيروس كورونا وخروجهما من المدينة الجامعية والتي تم تخصيصها لاستقبال الحالات الثابت ايجابيتها للفيروس وحالتها مستقرة ولا  تحتاج لدخول المستشفيات  وبذلك يصل إجمالي من تعافى وغادر المدينة الجامعية  52 حاله "منذ تشغيلها "ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة و التعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية في هذا الغرض. 

وأشار الدكتور محمديوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول ،مؤكدا أنه  تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج عن طريق مديرية الصحة،وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية( 105).

وأشار إلى أنه تم تجهيز الفرق و المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة ووجه سيادته الشكر إلي الدكتور اسامه احمد عبد الفتاح مدير العزل بالمدينه الجامعيه في الفتره الحاليه والفريق الطبي والتمريض والادارين والخدمات المعاونه على أداء واجبهم تجاه المرضى. 
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