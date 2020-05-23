AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

حفلات الصوت و الضوء بدون جمهور خلال أيام عيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 07:31 م
احدي حفلات شركة مصر
احدي حفلات شركة مصر للصوت والضوء
Advertisements
علياء فوزي
أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للقابضة لليساحة والفنادف احدى شركات قطاع الاعمال العام  إقامة عدد من الحفلات على مسرحها بمنطقة الاهرامات خلال ايام عيد الفطر المبارك.

قالت الشركة، فى بيان لها، إن الحفلات ستكون بدون جمهور مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وللترفيه عن المواطنين في المنازل.
اقرأ أيضا:
ويستقبل مسرح الصوت و الضوء بمنطقة الفنان تامر حسنى فى اول ايام عيد الفطر و الفنانة انغام ثالث ايام عيد الفطر و تبث الحفلات على قناتى DMC و ON.

وتأتى هذه الحفلات هذا في اطار احتفالات الدولة بــ عيد الفطر المبارك والترفيه مع اتباع الإجراءات اللازمه للوقايه من فيروس كورونا.

وعلى جانب أخر اعلنت الصوت والضوء عن قرب انتهاء مشروع اضاءة ميدان التحرير الذي تنفذه شركة مصر للصوت والضوء ضمن مشروع تطوير الميدان الذي تتعاون في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية و الذى استغرق العمل فيه 3 أشهر و بلغت تكلفته نحو 60 مليون جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزهم تامر حسني وأنغام.. 8 نجوم يحيون حفلات العيد عبر قنوات المتحدة

ترشيحاتنا

أسعار التكييفات في الأسواق مع ارتفاع درجة الحرارة.. فيديو

28 حالة.. مصر تسجل أكبر معدل وفيات يومية بفيروس كورونا

مواصفات وأسعار شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra بعد أخر تخفيض

اكتشاف ثقب أسود قريب من الأرض يمكن رؤيته بالعين المجردة

ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 42213 حالة

17 سنة.. فتاة تعلن اغتصابها بالإكراه وتصويرها عارية.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الحجاب.. هيفاء وهبي تفاجئ الكل بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

بفستان أسود.. ماغي بو غصن تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

تضر بالصحة.. أطعمة لا يفضل تناولها قبل الساعة الـ 10 صباحًا