حفلات الصوت و الضوء بدون جمهور خلال أيام عيد الفطر

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للقابضة لليساحة والفنادف احدى شركات قطاع الاعمال العام إقامة عدد من الحفلات على مسرحها بمنطقة الاهرامات خلال ايام عيد الفطر المبارك.
وعلى جانب أخر اعلنت الصوت والضوء عن قرب انتهاء مشروع اضاءة ميدان التحرير الذي تنفذه شركة مصر للصوت والضوء ضمن مشروع تطوير الميدان الذي تتعاون في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية و الذى استغرق العمل فيه 3 أشهر و بلغت تكلفته نحو 60 مليون جنيه.
قالت الشركة، فى بيان لها، إن الحفلات ستكون بدون جمهور مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وللترفيه عن المواطنين في المنازل.
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ويستقبل مسرح الصوت و الضوء بمنطقة الفنان تامر حسنى فى اول ايام عيد الفطر و الفنانة انغام ثالث ايام عيد الفطر و تبث الحفلات على قناتى DMC و ON.
ننشر توقيتات عروض الصوت و الضوء فى رمضان
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أبرزهم تامر حسني وأنغام.. 8 نجوم يحيون حفلات العيد عبر قنوات المتحدة
ننشر توقيتات عروض الصوت و الضوء فى رمضان
شركات السياحة تخطر أعضاءها بأسعار عروض الصوت و الضوء الجديدة
أسعار عروض الصوت و الضوء بعد تطبيق القيمة المضافة
أبرزهم تامر حسني وأنغام.. 8 نجوم يحيون حفلات العيد عبر قنوات المتحدة
وتأتى هذه الحفلات هذا في اطار احتفالات الدولة بــ عيد الفطر المبارك والترفيه مع اتباع الإجراءات اللازمه للوقايه من فيروس كورونا.
وعلى جانب أخر اعلنت الصوت والضوء عن قرب انتهاء مشروع اضاءة ميدان التحرير الذي تنفذه شركة مصر للصوت والضوء ضمن مشروع تطوير الميدان الذي تتعاون في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية و الذى استغرق العمل فيه 3 أشهر و بلغت تكلفته نحو 60 مليون جنيه.