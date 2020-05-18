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أخبار البلد

أبرزهم تامر حسني وأنغام.. 8 نجوم يحيون حفلات العيد عبر قنوات المتحدة

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:22 م
تامر حسنى وأنغام
تامر حسنى وأنغام
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حمادة خطاب
تقدم المتحدة للخدمات الإعلامية سهرات مميزة عبر قنواتها أثناء أيام عيد الفطر المبارك.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، بأنه بعد موسم رمضاني مميز لقنوات المتحدة الذي شهد بنجاحه المشاهدون، قرر مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ تامر مرسى، أن تقدم قنوات المجموعة احتفالا مميزا بعيد الفطر المبارك أثناء فترة حظر انتقال المواطنين. 

وأوضح المتحدث باسم المتحدة، أن ذلك يتم بعرض مجموعة من الأفلام والمسرحيات الجميلة في أيام إجازة العيد وتختتم كل يوم بسهرة مميزة من خلال حفلات ترفيهية يحييها المطربين والمطربات من أفضل نجوم مصر مثل تامر حسني وأنغام وحميد الشاعري ومحمد فؤاد وهشام عباس ومدحت صالح وعلاء عبد الخالق وحنان مع كوكبة من الموسيقيين، وذلك من مسرح الصوت والضوء بالأهرامات وحديقة الأزهر.

وأضاف "صالح"، أنه سيتم الكشف خلال أيام عن تفاصيل ومواعيد كل حفلة وعن أماكن إذاعتها على قنوات المتحدة. 

وتابع أنه يتم في كل الحفلات مراعاة الإجراءات الاحترازية لمقاومة انتشار فيروس كورونا و نتمني لكل المصريين السلامة وكذلك الاستمتاع بالمنوعات و الحفلات المختلفة علي كل القنوات.

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