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أخبار البلد

التهجد و صلاة الفجر من الفتاح العليم على قنوات المتحدة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:26 م
مسجد الفتاح العليم
مسجد الفتاح العليم
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حمادة خطاب
تنقل "المتحدة للخدمات الإعلامية " يوميا في العشر الأواخر من رمضان صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم على قناتي "مصر قرآن كريم " و" الناس "  من  منتصف الليل وحتى الثانية صباحا . 

وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة أن شعائر صلاة الفجر سيتم نقلها أيضا من الفتاح العليم في قنوات "دي ام سي واون والحياة وسي بي سي " وفقا لقرار مجلس الادارة برئاسة الاستاذ تامر مرسي . 

وأكد أنه سيتم ذلك وفقا للإرشادات  الصحية المتبعة وأن الصلاة ستقام  بالمسجد  بعدد محدود جدا من العاملين  لا يتجاوز ٣٠ مصلٍ و وفقا لاجراءات التباعد الاجتماعي .
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