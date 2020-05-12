التهجد و صلاة الفجر من الفتاح العليم على قنوات المتحدة

تنقل "المتحدة للخدمات الإعلامية " يوميا في العشر الأواخر من رمضان صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم على قناتي "مصر قرآن كريم " و" الناس " من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا .





وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة أن شعائر صلاة الفجر سيتم نقلها أيضا من الفتاح العليم في قنوات "دي ام سي واون والحياة وسي بي سي " وفقا لقرار مجلس الادارة برئاسة الاستاذ تامر مرسي .



