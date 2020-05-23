عروض خاصة بداية العيد.. فنادق كليوباترا شرم الشيخ والغردقة تحصل على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة

حصلت فنادق كليوباترا بمدينتي شرم الشيخ و الغردقة على علامة السلامة الصحية وفقا لما أقرته وزارتي السياحة والآثار والصحة وغرفة المنشآت الفندقية التزاما منها بالمعايير والاشتراطات والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19".





وتتيح فنادق كليوباترا عروضا خاصة في شرم والغردقة بداية من إجازات عيد الفطر المبارك لتستمتع بإجازة فى أمان وأجواء خلابة على أجمل شواطئ البحر الأحمر.





والفنادق التي حصلت شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة هي: كليوبترا لوكسري ريزورت نبق في شرم الشيخ، وكليوبترا لوكسري ريزروت بالغردقة.





وتمتلك فنادق كليوباترا، أعلى مستويات الفخامة والرفاهية وتتميز بتقديم خدمات السياحة الآمنة لتنعم بالآمان وراحة البال لقضاء إجازتك.





وتلتزم فنادق كليوباترا بتعقيم وتطهير منشأتها بشكل كامل ومستمر عبر تطبيق الاشتراطات الاحترازية والطبية المقررة.





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