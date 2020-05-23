شاهد عيان الحلقة 29 .. حقيقة قتل حسن الرداد لبنته ووالدته

شهدت الحلقة 29 من مسلسل شاهد عيان بطولة الفنان حسن الرداد، الذى يخوض به الماراثون الرمضاني 2020.





وشهدت أحداث الحلقة طلب وهيب العزازي" محمد لطفي من "ابو حماد" الحضور إليه و سأل الأخير لماذا لم ياتي "عدنان" فكشف له "وهيب" انه قتله ولكن لم يصدق " ابو حماد ما قاله الا بعد ارسال له صورة أثناء قتله.













وبعدها " بدا "عمر شكري" حسن الرداد في اخذ حقة وهجام رجال "ابو حماد" في منزله وقام بقتلهم ودخل على ابو حماد تعدي عليه بالضرب وقام بربط يده من الخلف وقال له انا عمر شكري مش ابو عبدالله اللي وعدك انه هيموتك



