شاهد عيان الحلقة 29 .. حقيقة قتل حسن الرداد لبنته ووالدته

شهدت الحلقة 29 من مسلسل شاهد عيان بطولة الفنان حسن الرداد، الذى يخوض به الماراثون الرمضاني 2020.
وشهدت أحداث الحلقة طلب وهيب العزازي" محمد لطفي من "ابو حماد" الحضور إليه و سأل الأخير لماذا لم ياتي "عدنان" فكشف له "وهيب" انه قتله ولكن لم يصدق " ابو حماد ما قاله الا بعد ارسال له صورة أثناء قتله.
وبعدها " بدا "عمر شكري" حسن الرداد في اخذ حقة وهجام رجال "ابو حماد" في منزله وقام بقتلهم ودخل على ابو حماد تعدي عليه بالضرب وقام بربط يده من الخلف وقال له انا عمر شكري مش ابو عبدالله اللي وعدك انه هيموتك
وطلب والد "عمر شكري" حسن الرداد منه ان يحكي له ما حدث طوال هذه الفترة وبدا حسن الرداد في سرد الحكاية بداية منذ خطف زوجته "ندي" هنا شيحة الى ان علموا ان ندي" على قيد الحياة زادتهم فرحة واضاف "عمر" بانه كان على تواصل مع صديقه راجح وقال له بان وهيب العزازي وابو حماد هم من ادخلوه السجن الأردن
وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.
والمسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبد القادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.