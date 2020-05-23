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ربنا يحفظ مصر وجيشها.. أحمد موسى: كل سنة وأنت طيب يا ريس.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 11:18 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
هنأ الإعلامي أحمد موسى،   المصريين بحلول  عيد الفطر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  :"  كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على مصر وشعبها العظيم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  كل  سنة والرئيس السيسي بألف خير وربنا يحفظ سيادتك ويخليك لبلدك وشعب مصر".

وأكمل موسى :"  ربنا يحفظ مصر من أهل الشر وربنا هينصرنا على العناصر الإرهابية وكل من يرغب في أي سوء لمصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  كل عام وجمهور على مسئوليتي طيب وفخور بكل من يتابعنا من داخل وخارج مصر "، مضيفا:  ربنا يحافظ على جيشنا وشرطتنا العظيمة وربنا يحافظ على شعبنا العظيم".
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