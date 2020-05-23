ربنا يحفظ مصر وجيشها.. أحمد موسى: كل سنة وأنت طيب يا ريس.. فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، المصريين بحلول عيد الفطر.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على مصر وشعبها العظيم".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كل سنة والرئيس السيسي بألف خير وربنا يحفظ سيادتك ويخليك لبلدك وشعب مصر".





وأكمل موسى :" ربنا يحفظ مصر من أهل الشر وربنا هينصرنا على العناصر الإرهابية وكل من يرغب في أي سوء لمصر ".



