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الداخلية في كل حتة.. أحمد موسى: محدش ينزل وقت الحظر في العيد.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 11:19 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
نصح الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بضرورة الالتزام بمواعيد الحظر خلال أسبوع عيد الفطر المبارك.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن وزارة الداخلية حررت محاضر لحوالي 41 ألف مواطن خرق حظر التجول.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  التزموا بإجراءات الدولة المصرية خلال عيد الفطر كي لا يتم توقيع غرامات على المواطنين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  المواطنون هيلاقوا رجال الداخلية في كل مكان في الشارع خلال أيام عيد الفطر ولازم نلتزم بالإجراءات ومفيش حدائق او سينمات او مقاهي ".


وقال الإعلامي أحمد موسى:"  لازم نلتزم بالبيت ولازم الناس اللي بتسافر تلتزم البيت".
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