الداخلية في كل حتة.. أحمد موسى: محدش ينزل وقت الحظر في العيد.. فيديو

نصح الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بضرورة الالتزام بمواعيد الحظر خلال أسبوع عيد الفطر المبارك.









وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن وزارة الداخلية حررت محاضر لحوالي 41 ألف مواطن خرق حظر التجول.





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" التزموا بإجراءات الدولة المصرية خلال عيد الفطر كي لا يتم توقيع غرامات على المواطنين".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" المواطنون هيلاقوا رجال الداخلية في كل مكان في الشارع خلال أيام عيد الفطر ولازم نلتزم بالإجراءات ومفيش حدائق او سينمات او مقاهي ".









وقال الإعلامي أحمد موسى:" لازم نلتزم بالبيت ولازم الناس اللي بتسافر تلتزم البيت".