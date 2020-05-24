السعودية: اقتصادنا متين وقادر على مواجهة تداعيات كورونا

أكد وزير الاقتصاد السعودي، محمد الجدعان، قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل بمرونة واحترافية مع التداعيات المترتبة على تفشي فيروس كورونا.









وشدد الجدعان على أن الاقتصاد السعودي متين، وقادر على التعامل مع عجز الموازنة الناتج عن تراجع الإيرادات على الرغم من ضرورة خفض النفقات.









وتواجه المملكة العربية السعودية انخفاضا كبيرا في اسعار النفط، بوصفها أحد أكبر مصدريه في العالم.









ويرى مراقبون أن تفشي فيروس كورونا من المرجح أن يحد من القدرة على تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.









وتتخذ المملكة العربية السعودية العديد من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى الحيلولة دون تفشي فيروس كورونا في البلاد.









وكانت المملكة، أعلنت نيتها خفض إنتاجها من النفط على خلفية التراجع القوي في أسعاره، ومن أجل ضمان سوق متوازن له.



