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رياضة

مرتضى منصور لجماهير الزمالك: انتظروا صفقتين من العيار الثقيل

الأحد 24/مايو/2020 - 02:26 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عمرو ابوبكر
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن في الفترة القادمة سوف تشهد التعاقد مع صفقتين مفاجأة لجماهير نادي الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك أن الزمالك لم يفاوض وليد أزارو وباهر المحمدي كما يردد البعض.


وأشار إلى أن وليد ازارو مهاجم جيد ومميز، ولكن الزمالك يملك مصطفى محمد مهاجم مصر الاول، ولسنا بحاجة الى ازارو في الفترة الحالية.

وتابع: لم نفكر في التفاوض مع باهر المحمدي ولن نفكر في الأمر، ولكن لابد ان يدرج اسم الزمالك في اي مفاوضات تخص الأهلي. 

جدير بالذكر أن، الزمالك ينشغل في الفترة الأخيرة بقضية نادي القرن الذي يؤكد أن اللقب يحق للقلعة البيضاء وليس للأهلي. 
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