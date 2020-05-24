عبير صبري لـ رجاء الجداوي: يارب ترجعي بيتك بالسلامة

ونشرت عبير صبرى صورة للفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي انستجرام وعلقت قائلة: ربنا يشفيها ويعافيها وينجيها من كل شر وترجع بيتها بالف سلامه حبيبه الناس كلها 🙏🙏 ".

رجاء الجداوي أنتهت منذ أيام قليلة من تصوير مسلسل لعبة النسيان الذي يشارك ببطولته الفنانة دينا الشربيني زوجة عمرو دياب.





وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مقربه لـ"صدى البلد" أنهم أكتشفوا الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.