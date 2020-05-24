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أخبار البلد

مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر فوق أسطح المنازل في عين شمس .. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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منار نور °عدسة : احمد بيسو
قام عدد من أهالي عين شمس بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك علي أسطح المنازل بعد منع الأوقاف إقامة صلاة عيد الفطر المبارك فى المساجد والساحات.

ورصدت كاميرا صدى البلد عددا من العائلات بعين شمس أثناء صلاة عيد الفطر اليوم . 

وأصدرت هيئة كبار العلماء بيانا  بشأن جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل بدون خطبة، و كصلاة أى ركعتين، مع التكبير فى الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة، وفى الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى، وحثنا على ذلك، فمن أدى الميسور من العبادة أكرمه الله بكامل الأجر ما دام العذر قد حبسه عن الكمال فيها.

وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدرت بيانًا للمسلمين حول العالم بشأن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد في ظل استمرار تفشى فيروس "كورونا المستجد"، انطلاقًا من مسئوليتها الشرعية وواجبها الديني. 

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