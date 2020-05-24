مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر فوق أسطح المنازل في عين شمس .. فيديو

ورصدت كاميرا صدى البلد عددا من العائلات بعين شمس أثناء صلاة عيد الفطر اليوم .

وأصدرت هيئة كبار العلماء بيانا بشأن جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل بدون خطبة، و كصلاة أى ركعتين، مع التكبير فى الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة، وفى الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى، وحثنا على ذلك، فمن أدى الميسور من العبادة أكرمه الله بكامل الأجر ما دام العذر قد حبسه عن الكمال فيها.



