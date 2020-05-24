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برلمان

زيادة الرواتب والمعاشات.. أبرز التشريعات الصادرة من البرلمان لدعم الموظفين والمتقاعدين

الأحد 24/مايو/2020 - 12:39 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من القوانين الداعمة للموظفين وأصحاب المعاشات، شملت زيادة الأجور والمعاشات، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقًا لما أقره البرلمان، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.


الحافز الإضافي
كما يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع  مايلي:
1- 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها
2- 200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة
3- 250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية
4- 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى
5- 325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير
6- 350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية
7- 375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها

المعاشات
تم تحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة.

العلاوات الخمس
كما أقر مجلس النواب صرف علاوة بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، لأصحاب المعاشات المتقاعدين في الفترة من 2006 إلى 2015، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.
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