بشرى للموظفين.. المالية توافق على صرف مقابل الإجازات نقديًا قبل العمل بـ قانون الخدمة المدنية

أعلنت وزارة المالية الموافقة على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بالدولة قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.





وكشف خطاب صادر عن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بالوزارة برئاسة نادية الحداد، والصادر برقم 37 لسنة 2020، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وافق علي ما انتهت إليه فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع باحتساب مقابل الإجازات قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، مع عدم قيام الموظفين المُتضررين باللجوء للمحاكم المختصة لإصدار حكمها القضائي، إذ إنه في تلك الحالة الأمر متروك لحكم المحكمة المُختصة.





وطالب قرار الوزارة المُراقبين الماليين بالجهاز الإداري والجهات الخاضعة للموازنة العامة بتنفيذ التعليمات والالتزام بها.