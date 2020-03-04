المالية:7.2% تخفيض مستهدف لعجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري

أكدت وزارة المالية إن موازنة العام المالي الجاري تستهدف تخفيض نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي لـ7.2% بعد أن كان 8.4% خلال العام المالي الماضي.





ذكر تقرير صادر عن وزارة المالية أن هناك استهداف لوصول نسبة الدين العام المحلي لـ83% من الناتج المحلي الاجمالي من خلال تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لـ2% من نفس الناتج بنهاية العام المالي المجاري بالاضافة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ما بين 5.7 حتي 6% خلال العام الإجمالي.





وذكر التقرير ان هناك جهود تقوم بها الحكومة لتحقيق الضبط المالي المتوازن والداعم للنمو الاقتصادي من خلال المساهمة في خفض تدريجي لأعباء الديون الخاصة بأجهزة الموازنة و تقليص نسبة فوائد الديون المسددة إلي جملة المصروفات

والإيرادات العامة.