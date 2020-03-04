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اقتصاد

المالية:7.2% تخفيض مستهدف لعجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:00 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى

أكدت وزارة المالية إن موازنة العام المالي الجاري تستهدف تخفيض نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي لـ7.2% بعد أن كان 8.4% خلال العام المالي الماضي.


ذكر تقرير صادر عن وزارة المالية أن هناك استهداف لوصول نسبة الدين العام المحلي لـ83% من الناتج المحلي الاجمالي من خلال تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لـ2% من نفس الناتج بنهاية العام المالي المجاري بالاضافة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ما بين 5.7 حتي 6% خلال العام الإجمالي.


وذكر التقرير ان هناك جهود تقوم بها الحكومة لتحقيق الضبط المالي المتوازن والداعم للنمو الاقتصادي من خلال المساهمة في خفض تدريجي لأعباء الديون الخاصة بأجهزة الموازنة و تقليص نسبة فوائد الديون المسددة إلي جملة المصروفات 

والإيرادات العامة.

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