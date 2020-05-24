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رياضة

لدعم صفوفه.. الهلال السعودي يتحرك للتعاقد مع لاعب دولي

الأحد 24/مايو/2020 - 11:14 ص
فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي
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محمد السعيد
يجهز مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، لإبرام صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن مجلس إدارة نادي الهلال يسعى للتعاقد مع لاعب دولي سعودي من الوزن الثقيل، حيث ينتظر أن تتضح الصورة بعد شهر من الآن".

وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تحدث الصفقة صدى كبيرا في الوسط الرياضي السعودي.

ولم تكشف الصحيفة السعودية، عن اسم اللاعب الذي يسعى مجلس إدارة نادي الهلال، لضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن رابطة الدوري السعودي، حددت 20 أغسطس المقبل، موعدا مبدئيا، لعودة مسابقة الدوري، بعد توقف طويل، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن فريق النصر صاحب المركز الثاني.
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