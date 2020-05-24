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فن

شاهد | لقاء الخميسى تهنئ متابعيها بعيد الفطر المبارك.. ومنة فضالى تعلق لها

الأحد 24/مايو/2020 - 01:10 م
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
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سيد احمد
هنأت الفنانة لقاء الخميسى متابعيها على إنستجرام بعيد الفطر المبارك.

ونشرت لقاء الخميسى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة "عيد مبارك".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:

كل سنة وانت طيبة - عيد سعيد عليكى - ما شاء الله 

وعلقت الفنانة منة فضالى قائلة "قمر".

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يُذكر أن لقاء الخميسي تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، والذي تجرى أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

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عيد مبارك 🍃

A post shared by لقاء الخميسي (@lekaa.elkhamissi) on

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