AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا على طريقة أصالة

السبت 16/مايو/2020 - 12:39 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
Advertisements
محمد بدران


نشرت النجمة لقاء الخميسي فيديو لها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" ‫


وظهرت  لقاء الخميسي من منزلها متقمصة شخصية النجمة السورية أصالة نصري وعلقت "وانا بحب ابكى اصالة"

وتشارك الفنانة لقاء الخميسي في الماراثون الرمضاني لعام 2020، من خلال مشاركتها فى مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف. ‬

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي





View this post on Instagram

#وانا_بحب_ابكي 😃 #أصالة

A post shared by لقاء الخميسي (@lekaa.elkhamissi) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على طريقة بكيزة الدرملي.. شاهد لقاء الخميسي عبر تيك توك

بـ ملابس شتوية.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

لقاء الخميسي تشعل إنستجرام بأغنية لـ إليسا.. شاهد

اللت والعجن لسه بخير.. ياسمين علي تعلق على صورتها من مسلسل النهاية.. شاهد

بعد الفطار.. لقاء الخميسي تنشر صورة جديدة من داخل الحجر المنزلي

ناهد السباعي تظهر في كواليس النهاية .. والجمهور: أحلى ممثلة.. شاهد

ترشيحاتنا

باهر المحمدى يرد على توقيعه للأهلي بطريقته الخاصة .. شاهد

بعد كشفه أسباب انفصاله بـ مي عز الدين.. شاهد| 10 صور لـ زيدان رفقة زوجته الجديدة

مش هسيب حقي.. أحمد فلوكس يكشف واقعة اعتداء أفراد أمن عليه

هكذا احتفل الجمهور السعودي بنجاح أحمد زاهر.. فيديو

أخبار الزمالك.. تفاصيل زيارة مبارك للقلعة البيضاء.. النادي يرفض استئناف تدريبات اللاعبين.. الإفراج عن النقاز

أيمن منصور: تعلمت القيم والمبادئ داخل النادي الأهلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة

أغربها الثوم.. مكونات فى مطبخك تقضى على تقرحات الفم فى ثوانِ

شهر العسل علي الكورنيش.. شاهد| ياسمين صبرى مع زوجها أبو هشيمة فى أحدث ظهور