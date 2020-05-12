لقاء الخميسي تشارك في حملة لليونيسيف لمساعدة الأطفال من خطر مرض كوفيد 19

قائلة: "أنا هانم.. أنا اتولدت هانم وهموت هانم بس بعد عمر طويل، العالم كله لازم يعرف الحقيقة دى، جربعة مش هتجربع، ذل مش هتذل، فقر مش هفتقر".

وكرمت مؤخرا لقاء الخميسى فى ختام فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، التى أقيمت بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف الذى قدم العديد من الأعمال الناجحة فى مشواره الفنى.

تشارك لقاء الخميسي في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.



