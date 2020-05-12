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فن

لقاء الخميسي تشارك في حملة لليونيسيف لمساعدة الأطفال من خطر مرض كوفيد 19

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:21 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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سعيد فراج
أعلنت الفنانة لقاء الخميسي عبر تطبيق "تيك توك" أنها ستشارك في حملة اليونيسيف لمساعدة في توفير الوجبات الغذائية للأطفال الذين هم في حاجة لها، وللحفاظ عليهم من مرض كوفيد 19، من خلال الظهور لايف يوم الثلاثاء لمدة ساعة عبر التطبيق، لتتحدث عن الحملة، وأيضًا ستتناقش مع الجمهور في كل ما يخصها، وستكون لايف الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة للتحدث عن كل شيء.


واعتادت لقاء الخميسى فى الأيام الأخيرة أن تقدم فيديوهات عبر تيك توك، حيث نشرت مقطع آخر من قبل تقمصت فيه شخصية "بكيزة هانم الدرملى"، للفنانة القديرة سهير البابلى، من المسلسل الكوميدى "بكيزة وزغلول"، 

قائلة: "أنا هانم.. أنا اتولدت هانم وهموت هانم بس بعد عمر طويل، العالم كله لازم يعرف الحقيقة دى، جربعة مش هتجربع، ذل مش هتذل، فقر مش هفتقر".

وكرمت مؤخرا لقاء الخميسى فى ختام فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، التى أقيمت بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف الذى قدم العديد من الأعمال الناجحة فى مشواره الفنى. 

تشارك لقاء الخميسي في  ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.
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