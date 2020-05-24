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أخبار العالم

شاهد.. كنيسة ألمانية تستضيف المسلمين لأداء صلاة الجمعة

الأحد 24/مايو/2020 - 01:31 م
كنيسة ألمانية تستضيف
كنيسة ألمانية تستضيف المسلمين لأداء الصلوات
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القسم الخارجي
فتحت إحدى الكنائس الألمانية، أبوابها أمام المصلين المسلمين لأداء الصلاة، نظرا لتعذر أدائها بسبب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، لمكافحة فيروس كورونا.

وفي مقطع فيديو، استضافت كنيسة مارثا اللوثرية في العاصمة الألمانية برلين، المسلمين، لأداء صلاة الجمعة، مع الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

جاء ذلك بسبب توقف مسجد دار السلام في حي نويكولن، بالعاصمة الألمانية، عن استقبال مئات المسلمين في صلاة الجمعة، نظرا لالتزامه باستيعاب 50 شخصا في كل صلاة بموجب القيود الموضوعة لمكافحة فيروس كورونا في ألمانيا.

ومن هنا قررت الكنيسة استقبال المسلمين للصلاة بالغتين الألمانية والعربية.

ونقلت وكالة رويترز عن إمام المسجد، محمد طه صبري، قوله بعد أن أدى الصلاة أمام نافذة زجاجية عليها صورة السيدة مريم العذراء، مؤكدا أن الخطوة تمثل علامة عظيمة وتجلب الفرح في رمضان والفرح وسط هذه الأزمة.
 
وكانت السلطات الألمانية أعادت في 4 مايو فتح دور العبادة بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد، بشرط الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر بين كل مصل وآخر.
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