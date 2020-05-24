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أخبار البلد

بالموبايل فى منزلك.. استمتع بزيارة افتراضية للمتحف الحيواني بالجيزة.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 02:58 م
المتحف الحيواني بحديقة
المتحف الحيواني بحديقة الحيوان بالجيزة
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شيماء مجدى
يعد المتحف الحيواني بحديقة الحيوان بالجيزة من أقدم المتاحف بالشرق الأوسط، حيث تم إنشاؤه عام ١٩٠٦، ويضم نماذج من المحنطات النادرة والهياكل العظمية والجلود والجماجم لمعظم الحيوانات والطيور والزواحف البرية.


لمشاهدة الجولة الافتراضية بـ المتحف الحيوانى بحديقة الحيوانات بالجيزة اضغط هنا.


ونظرا لأن حدائق وزارة الزراعة (الحيوان والأسماك والأورمان)، كانت المتنفس الأهم للمواطنين خلال الاحتفال بالأعياد وفي الإجازات الرسمية، ونظرا لظروف جائحة فيروس كورونا، قررت وزارة الزراعة استمرار إغلاقها في عيد الفطر المبارك.




وجاء ذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لحماية المواطنين ومنع التجمعات التي تسهم في انتشار الفيروس.


لذلك قررت الوزارة إذاعة الافلام التسجيلية التي أنتجتها الوزارة، وأيضا مدينة الإنتاج الإعلامي، وتتم إذاعتها من خلال الوسائل الإعلامية حتى يستمتع بها المواطنون وهم في منازلهم وقت الحظر.


وتواصل الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم، الأحد، تطهير وتعقيم حديقة الحيوان بالجيزة من أجل محاربة فيروس كورونا.
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