بالموبايل فى منزلك.. استمتع بزيارة افتراضية للمتحف الحيواني بالجيزة.. فيديو

يعد المتحف الحيواني بحديقة الحيوان بالجيزة من أقدم المتاحف بالشرق الأوسط، حيث تم إنشاؤه عام ١٩٠٦، ويضم نماذج من المحنطات النادرة والهياكل العظمية والجلود والجماجم لمعظم الحيوانات والطيور والزواحف البرية.









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ونظرا لأن حدائق وزارة الزراعة (الحيوان والأسماك والأورمان)، كانت المتنفس الأهم للمواطنين خلال الاحتفال بالأعياد وفي الإجازات الرسمية، ونظرا لظروف جائحة فيروس كورونا، قررت وزارة الزراعة استمرار إغلاقها في عيد الفطر المبارك.

















وجاء ذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لحماية المواطنين ومنع التجمعات التي تسهم في انتشار الفيروس.









لذلك قررت الوزارة إذاعة الافلام التسجيلية التي أنتجتها الوزارة، وأيضا مدينة الإنتاج الإعلامي، وتتم إذاعتها من خلال الوسائل الإعلامية حتى يستمتع بها المواطنون وهم في منازلهم وقت الحظر.







