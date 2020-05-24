AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خسائر كبيرة للمزارعين.. كيف أثرت كورونا على خفض دخول الفلاحين

الأحد 24/مايو/2020 - 11:01 ص
فلاحين
فلاحين
Advertisements
شيماء مجدي
قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن قطاع الزراعه تأثر بالاجراءات الاحترازيه التي اتخذتها الدوله والدول الاخري لمنع انتشار وباء كورونا ، حيث أن تطبيق الحظر و وتقييد العمل في بعض المصانع والشركات وغلق المطاعم والاسواق وضعف السياحه أدى إلي انخفاض الطلب على المنتجات الزراعيه وبالتالي انخفضت اسعارها إلي اسعار اقل من التكلفه مما سبب خسائر كبيره للمزارعين.

وأشار "أبوصدام" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلي أن وقف الاعمال أدي إلي قلة الدخول وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين وبالتالي تدهورت اسعار معظم المنتجات الزراعيه وارتفعت اسعار نقل المحاصيل نتيجة لتفضيل اصحاب السيارات و المركبات عدم السفر خوفا من العدوى. 

أقرا ايضا

وتابع قائلا:" اغلاق بعض الدول لحدودها وتعليق الطيران ادي الي ارتباك حركة التصدير والاستيراد مما أدي لارتفاع اسعار المنتجات المستورده لقلة المعروض منها كالتقاوي والحبوب والمبيدات والالات الزراعيه المستورده وتكدس في المنتجات الزراعيه المزروعه لاغراض التصدير وانخفاض اسعارها كما حدث للبطاطس".


وعلي سياق آخر ، قال إن فيروس كورونا له تأثير ايجابي القطاع الزراعى فكان وفرة العماله الزراعيه نتيجة غلق المدارس واتجاه الطلبه في الأرياف للعمل الزراعي .

وأضاف أنه بدأ زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي علي حساب القطاعات الاخري لاهتمام العالم بتناول المنتجات الزراعيه الطبيعيه رغبة في زيادة المناعة. 

وأكد "نقيب الفلاحين" أن بعض المزارعين استفادوا من تاجيل البنوك للاقساط لمدة ستة أشهر ، منوها إلي أن البعض استفاد من منحة الـ500جنيه التي منحت للعماله غير المنتظمة. 

وأوضح أنه زاد الطلب علي بعض المنتجات الزراعيه المصريه بعد وقف بعض الدول التصدير مثل البصل والثوم والبرتقال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفلاحين: أزمة فيروس كورونا تأثيرها طفيف على القطاع الزراعي

مصائب كورونا.. الفلاحين: فدان البطاطس يخسر١٠ آلاف جنيه.. وتوقعات بارتفاع أسعار اللحوم

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الفول البلدي والقمح

هل انتهى زمن الذهب الأبيض؟.. الفلاحين: زراعة القطن لم تعد مجدية.. والزراعيين: نحتاج إلى استراتيجية تسويقية جديدة لحل المشكلة

الفلاحين عن توجيهات السيسي للنهوض بالقطاع الزراعي: يشعر بنبض قلوبنا

الفلاحين لـ وزير الزراعة : بياناتكم عن القمح غير دقيقة

ترشيحاتنا

البرنس يتصدر تويتر.. ومغردون: مسلسل أسطوري وشكرا محمد رمضان وأحمد زاهر

من أبورواش إلى الطالبية.. الأمن يكشف لغز السطو على سيارة سجائر بالجيزة

بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا.. الفيروس يطارد دينا الشربيني ونجوم لعبة النسيان

أخطاء يقع فيها قائدو السيارات تسبب أعطالا كثيرة

في صفحتها الأولى.. نيويورك تايمز تخلد ضحايا كورونا بـ أمريكا

لو جالك الخبر متزعليش دا انا هبقى شهيد.. والدة عمر القاضى تحكى تفاصيل استشهاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الكرانيش.. منة فضالي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

كيف تحمي نفسك من أضرار كحك العيد ؟

بفستان أحمر .. كارول سماحة تتألق في أول أيام عيد الفطر