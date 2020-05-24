خالية من الناس.. محافظ الجيزة يتفقد المتنزهات والحدائق فى عيد الفطر

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم المتنزهات والحدائق و كورنيش النيل لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الفطر المبارك والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .





شملت جوله محافظ الجيزة محيط حدائق الحيوان والاورمان وشوارع جامعه الدول العربية وسليمان اباظه والبطل أحمد عبد العزيز والنيل والتحرير والدقي والجامعة وفيصل والهرم والرماية والمنطقة الاثرية وهي المناطق التي كانت تشهد كثافات واقبال من المواطنين والزائرين خلال الاعياد .





حيث أشاد المحافظ خلال الجولة بتجاوب المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التي تهدف الي الحفاظ على صحتهم مؤكدا انها دليل على وعي أهالي الجيزة وتقديرهم للظروف الحالية والازمة التي يمر بها الوطن.





كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مختلف الجهات للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية والمتنزهات والحدائق العامة .





كما شدد المحافظ على مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية بالالتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فورًا .





و تابع المحافظ خلال جولته ملف مخالفات البناء والتأكد من عدم وجود محاولات للقيام بأي مخالفات للبناء أو التعدي علي ممتلكات الدولة، موجهًا أنه في حالة وجود أي مخالفات ضرورة التعامل معها بكل حزم وفرض هيبة الدولة وإزالة أي مخالفات في المهد بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.





وشدد محافظ الجيزة علي منع التجمعات بكافه صورها و غلق الطرق المؤدية الي المقابر باستثناء حالات الدفن مع منع اقامة الملاهي الشعبية .





ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات خلال أيام عيد الفطر المبارك فضلًا عن القيام بحملات تعقيم وتطهير موسعة لجميع المنشآت العامة والمرافق الحيوية والشوارع والميادين كإجراء احترازى ووقائي على أن تتم هذه الحملات بصفة يومية .



